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Леклер оценил свои шансы на чемпионство в этом сезоне

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил перспективы команды после успешного выступления на «Гран-при Монако».

26 мая Леклер стал победителем этапа в Монако, его напарник по команде Карлос Сайнс занял третье место. 26-летний монегаск впервые в карьере выиграл гонку на домашнем этапе.

«Очевидно, что Монако — очень специфическая трасса, и я думаю, что у нас там была действительно хорошая машина. Это не значит, что так будет до конца года. Но, оглядываясь назад, мне кажется, мы проделали хорошую работу. На данный момент отставание в 31 очко — это нормально, но я не думаю о чемпионстве. Сезон находится на раннем этапе. Нам есть что совершенствовать, и постепенно мы сможем достичь этой цели», — заявил Леклер.

В личном зачете на данный момент лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (169). Леклер идет на второй позиции (138). Тройку замыкает Ландо Норрис из «Макларен» (113).

Девятый этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 7 по 9 июня. Основная гонка стартует в воскресенье в 21.00 по московскому времени.

Источник: https://www.france24.com/en/live-news/20240606-leclerc-confident-but-avoiding-title-talk
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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