Леклер — о шестом месте спринт-квалификации «Гран-при Майами»: «Плохо. Темп пока не тот»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал шестое место в спринт-квалификации «Гран-при Майами».

«Плохо. Круг был хорошим. Но темп пока не тот, что весьма раздражает — но пока все как есть. Постараюсь выложиться на полную завтра, чтобы добиться особых успехов на старте. Но, честно говоря, у нас не так много возможностей для улучшения. Это просто... таков темп болида.

Мы уступаем во всех поворотах. Нет такого, чтобы мы были слабы в каком-то определенном типе поворота. Да, темп на медленных скоростях кажется в чуть большей степени нашей слабостью, но все меняется от уик-энда к уик-энду, что нехорошо», — приводит слова Леклера Sky Sports.

«Гран-при Майами» пройдет 4 мая и начнется в 23:00 мск.