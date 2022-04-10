Леклер оценил шансы на чемпионство после победы в гонке «Гран-при Австралии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями после победы в гонке «Гран-при Австралии».

«Это первая гонка, где мы контролировали отрыв. Конечно, я хорошо работал весь уик-энд, но без хорошей машины это невозможно. Мы были очень сильны. Очевидно, что это только третья гонка, поэтому трудно думать о чемпионате. Но у нас очень сильная, надежная машина. Я надеюсь, что так будет и дальше, и если это так, то у нас, вероятно, есть шансы на чемпионство, что вызывает у меня улыбку», — приводит слова Леклера Sky Sports.

В этот уик-энд Леклер смог выиграть квалификацию, гонку и показать лучший круг.

Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булл». Тройку замкнул гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.