Леклер объяснил, почему не стал преклонять колено в поддержку борьбы с расизмом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил, почему не примет участия в акции с преклонением колена в поддержку движения борьбы с расизмом.

— Я считаю, что в нашей повседневной жизни важны дела и манеры, а не формальные жесты, которые в некоторых странах могут считаться противоречивыми, — написал Леклер в Twitter. — Я не встану на колени. Но это вовсе не значит, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие.

Не все пилоты «Формулы-1» преклонили колено перед стартом гонки. В том числе и Квят