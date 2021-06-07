Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результат гонки на «Гран-при Азербайджана». Он финишировал четвертым.

«Я не хотел сильно рисковать. Хотя на двух последних кругах после рестарта рискованных ситуаций было много. Тем не менее, как я уже сказал, мы не должны были забывать, что боремся против «Макларена» и на кону стояло большое количество очков.

Если смотреть на общую картину, то «Феррари» определенно прогрессирует. И не стоит унывать, когда одна гонка складывается тяжелее другой. С точки зрения темпа, в Баку в середине гонки мы были не так уж далеко от «Ред Булла» и «Мерседеса». Так что есть позитивные моменты, и их довольно много.

При этом, разумеется, не можем быть довольны четвертым местом. Потому что мы здесь ради побед. Но команда выкладывается на максимум, и я уверен, что победы скоро придут», — приводит слова Леклера Grandpx.news.

«Феррари» с 94 очками идет на третьем месте в Кубке конструкторов. «Макларен», который находится на четвертой позиции, отстает на 2 балла. На первой строчке «Ред Булл» (174 балла), а за ним «Мерседес» (148).