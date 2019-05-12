Леклер не очень доволен результатом квалификации "Гран-при Испании"

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер - о квалификации "Гран-при Испании". Он показал пятый результат.

- Я не очень доволен результатом, – цитирует Леклера Autosport. – С другой стороны, я не понимаю, почему наезд на поребрик привел к таким последствиям. Это было неожиданно. Возникла недостаточная поворачиваемость, но я продолжал атаковать и думал, что всё будет нормально. Но оказалось повреждено достаточно много элементов, поэтому пришлось вернуться в боксы. Пока мне не все ясно, но баланс в третьем сегменте был очень странным. Нужно проверить машину и посмотреть, все ли в порядке. Хотя это не имело особого значения, потому что мы в любом случае были медленнее "Мерседеса".

Гонка начнется в 16.10 по московскому времени.

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