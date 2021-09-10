Леклер назвал трассу «Гран-при Италии» одной из самых сложных для «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от «Гран-при Италии».
«Уик-энд получится непростым. На бумаге это одна из самых сложных трасс для нас в этом году. Но мы отдадим все силы.
Я в предвкушении. Это особенное место для меня как гонщика «Феррари». Я с нетерпением жду гонку. Вчера я был в Милане, до этого — на базе команды, и мы уже почувствовали поддержку перед «Гран-при», — приводит слова Леклера RaceFans.
«Гран-при Италии» пройдет с 10 по 12 сентября.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/09/09/monza-one-of-the-most-difficult-tracks-for-ferrari-this-year-leclerc/
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