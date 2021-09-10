Леклер назвал трассу «Гран-при Италии» одной из самых сложных для «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от «Гран-при Италии».

«Уик-энд получится непростым. На бумаге это одна из самых сложных трасс для нас в этом году. Но мы отдадим все силы.

Я в предвкушении. Это особенное место для меня как гонщика «Феррари». Я с нетерпением жду гонку. Вчера я был в Милане, до этого — на базе команды, и мы уже почувствовали поддержку перед «Гран-при», — приводит слова Леклера RaceFans.

«Гран-при Италии» пройдет с 10 по 12 сентября.