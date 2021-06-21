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Леклер назвал причину провала «Феррари» на «Гран-при Франции»

08:38
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер назвал причину провала команды на «Гран-при Франции».

«Мы оба — и Карлос Сайнс, и я — показали ужасные результаты. Мы испытывали огромные проблемы со всеми комплектами резины. В конце я попробовал перейти на «медиум», чтобы попробовать понять, могли ли мы сделать что-то лучше, но все оказалось так же, как и на старте. Первые три-четыре круга все было в порядке, а потом резина начинала резко деградировать. Я с трудом нахожу слова, чтобы объяснить, что случилось. Нам нужно понять, в чем дело, потому что проблемы с шинами — это большая слабость», — приводит RaceFans слова Леклера.

Леклер, стартовавший с 7-го места, финишировал на 16-й строчке. Его партнер по «Феррари» Карлос Сайнс, квалифицировавшийся 5-м, занял 11-е место в гонке. Победителем этапа стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет со 2 по 4 июля в Австрии.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/06/20/leclerc-says-ferrari-must-address-very-bad-degradation-after-slump-to-16th/

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Иван Торопцев все материалы автора
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