Леклер может перейти в «Астон Мартин» из «Феррари» в 2027 году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер может покинуть команду после сезона-2026, сообщает журналист Джорджо Терруцци.

По данным источника, в случае ухода Леклер подпишет контракт с «Астон Мартин».

«Леклер будет ждать «Феррари» первые три—четыре гонки сезона-2026: если результаты вновь окажутся разочаровывающими, с 2027 года он станет пилотом «Астон Мартин», — приводит слова Терруцци Leggo.it со ссылкой на YouTube канал Terruzzi Racconta.

Леклер занимает пятое место в общем зачете пилотов с 226 очками. Лидирует Ландо Норрис из «Макларена» с 390 баллами.