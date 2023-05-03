Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:07

Леклер мечтает выиграть титул чемпиона мира в «Феррари»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о возможном титуле в составе команды.

— Можете ли вы стать чемпионом мира в «Феррари»?

— Да. Когда я мечтаю о чемпионстве, то представляю, как я вылезаю из красной машины в красном комбинезоне. Не каждый может публично признаться, но, думаю, любой пилот «Формулы-1» хотел бы выступать за «Феррари». Так что мне повезло быть частью «Феррари».

— Тем не менее, некоторые эксперты утверждают, что вам сначала надо перейти в «Ред Булл», чтобы стать чемпионом. Что скажете?

— Я так не думаю.

— Недавно вас также связывали с «Мерседесом». Контракт с «Феррари» истекает в конце 2024 года. Есть ли какие-то условия для его продления?

— Нет, потому что я верю в команду на 100 процентов и доверяю каждому человеку, от механиков до босса. Но это работает в обе стороны — команда тоже должна в меня верить. Однако пока слишком рано говорить о новом соглашении.

Источник: Bild
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
1
0
Читайте также
Лучшего баскетболиста России избили в центре Москвы. У Шведа серьезные травмы
Остановит ли Бобровский мощную атаку «Торонто» и что ждет команду Макдэвида?
Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае
Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ральф Шумахер считает, что Пересу стоит покинуть «Ред Булл»
Новости
RSS RSS
Все новости