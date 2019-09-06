Леклер — лучший во второй практике «Гран-при Италии», Квят — десятый
17:38
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во второй практике «Гран-при Италии». Он лидировал с результатом 1.20,978. Всего 0,068 секунды монегаску уступил Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».
Замкнул тройку Себастьян Феттель из «Феррари» с отставанием 0,201 от Леклера. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 10-й результат — 1.22,260.
CLASSIFICATION — END OF FP2@Charles_Leclerc finishes P1 in both FP1 and FP2@ScuderiaFerrari and @MercedesAMGF1 make up the top four#F1 #ItalianGP ?? pic.twitter.com/nqALSFiWD9— Formula 1 (@F1) September 6, 2019