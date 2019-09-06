Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во второй практике «Гран-при Италии». Он лидировал с результатом 1.20,978. Всего 0,068 секунды монегаску уступил Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».

Замкнул тройку Себастьян Феттель из «Феррари» с отставанием 0,201 от Леклера. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 10-й результат — 1.22,260.