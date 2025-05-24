Леклер — лучший в третьей практике «Гран-при Монако»

24 мая в Монако прошла третья практика восьмого этапа «Формулы-1» в сезоне 2025 года — «Гран-при Монако». Лучший результат показал монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари». На втором месте оказался Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а на третьем — Ландо Норрис из «Макларен».

Макс Ферстаппен продемонстрировал свое лучшее время, используя шины «медиум», в то время как другие пилоты использовали шины «софт». За пару минут до окончания сессии пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон попал в аварию, из-за чего были выведены красные флаги.

Третья практика «Гран-при Монако»

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:10.953.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.280.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.294.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.445.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.563.

6. Александер Албон («Уильямс») +0.715.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.861.

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.940.

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.999.

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.060

11. Джордж Расселл («Мерседес») +1.113.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.148.

13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.172.

14. Пьер Гасли («Альпин») +1.241.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.249.

16. Оливер Берман («Хаас») +1.298.

17. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.318.

18. Эстебан Окон («Хаас») +1.546.

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.648.

20. Франко Колапинто («Альпин») +1.898.