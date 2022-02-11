Леклер и Сайнс заявили, что Шварцман заменит их на практиках «Гран-при» в сезоне-2022

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман будет заменять основных пилотов команды на практиках «Гран-при» в сезоне-2022.

Об этом сообщили Шарль Леклер и Карлос Сайнс в видео, опубликованном пресс-службой «Феррари».

«У нас будет молодой пилот. И на двух этапах «Гран-при» в одном из наших болидов должен быть Роберт Шварцман. Надеюсь, он покажет себя с лучшей стороны и сохранит нашу машину целой», — сказал Леклер.

В сезоне-2021 Шварцман занял второе место в личном зачете «Формулы-2». Гонщик выступал за команду «Према». По окончании сезона россиянин сообщил, что покидает гоночную серию.

В январе 2022 года россиянин проводил тесты за рулем болида «Феррари» SF71H.