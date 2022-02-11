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Сегодня, 12:20

Леклер и Сайнс заявили, что Шварцман заменит их на практиках «Гран-при» в сезоне-2022

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман будет заменять основных пилотов команды на практиках «Гран-при» в сезоне-2022.

Об этом сообщили Шарль Леклер и Карлос Сайнс в видео, опубликованном пресс-службой «Феррари».

«У нас будет молодой пилот. И на двух этапах «Гран-при» в одном из наших болидов должен быть Роберт Шварцман. Надеюсь, он покажет себя с лучшей стороны и сохранит нашу машину целой», — сказал Леклер.

В сезоне-2021 Шварцман занял второе место в личном зачете «Формулы-2». Гонщик выступал за команду «Према». По окончании сезона россиянин сообщил, что покидает гоночную серию.

В январе 2022 года россиянин проводил тесты за рулем болида «Феррари» SF71H.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=arllm2XN7IQ&t=135s
Формула-1
Феррари
Роберт Шварцман
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