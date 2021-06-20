Леклер доволен седьмым местом в квалификации «Гран-при Франции»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Франции».

«Я очень доволен своим кругом в третьем сегменте квалификации, потому что-то, что я показывал до этого — это катастрофа. Я очень сильно отставал, но в конце квалификации, наконец, смог найти возможность показать хорошее время. Правда, этого все равно недостаточно, я мог проехать еще лучше. У нас с Карлосом Сайнсом были кое-какие ограничения по ходу этапа, Карлос справился с ними лучше, чем я, поэтому он выше меня», — приводит Autosport слова Леклера.

Гонка в рамках «Гран-при Франции» состоится сегодня, 20 июня. Начало — в 16.00 (мск).