Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Леклер доволен седьмым местом в квалификации «Гран-при Франции»

11:59
Теги:

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Франции».

«Я очень доволен своим кругом в третьем сегменте квалификации, потому что-то, что я показывал до этого — это катастрофа. Я очень сильно отставал, но в конце квалификации, наконец, смог найти возможность показать хорошее время. Правда, этого все равно недостаточно, я мог проехать еще лучше. У нас с Карлосом Сайнсом были кое-какие ограничения по ходу этапа, Карлос справился с ними лучше, чем я, поэтому он выше меня», — приводит Autosport слова Леклера.

Гонка в рамках «Гран-при Франции» состоится сегодня, 20 июня. Начало — в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/leclerc-explains-front-end-struggles-behind-qualifying-disaster/6586252/

Читайте также

Евро-2020: расписание матчей 20 июня
Почему в Ялте затопило крокодиляриум
В Татарстане мать на квадроцикле протаранила сарай и погубила дочь
Певицу МакSим ввели в состояние искусственной комы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд