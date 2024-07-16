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Леклер дал совет заключившему контракт с «Хаас» 19-летнему Берману

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что британского гонщика Оливера Бермана ждет большое будущее в «Формуле-1».

4 июля стало известно о том, что 19-летний Берман заключил многолетний контракт с «Хаас» и присоединится к американской команде в 2025 году.

«Я думаю, что он невероятно талантливый гонщик. Олли очень хорошо подготовлен, и он показал это в Джидде, когда сел в машину и сразу же проявил себя очень достойно. Типичный совет, который я ему дам, — не подвергать себя слишком большому давлению. У него есть скорость, несмотря на то что он еще очень молод. Ему просто нужно не торопиться, учиться на своих ошибках и не подвергать себя слишком большому давлению, потому что иногда именно в таких ситуациях можно показать результат немного ниже своего потенциала», — заявил Леклер.

Берман является членом молодежной программы «Феррари». Он дебютировал в «Формуле-1» на «Гран-при Саудовской Аравии», заменив в «Феррари» Карлоса Сайнса. Британец финишировал седьмым в Джидде. На данный момент Берман выступает за «Прему» в «Формуле-2».

Источник: f1i.com
Формула-1
Шарль Леклер
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