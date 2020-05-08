Легендарный пилот «Феррари», так и не ставший чемпионом. 38 лет назад погиб Жиль Вильнев

38 лет назад во время «Гран-при Бельгии» трагически погиб один лучших гонщиков конца 1970-х, отец чемпиона мира-1997 Жака Вильнева, Жиль Вильнев.

8 мая 1982 года во время квалификации этапа в Бельгии при выходе из одного из поворотов Вильнев задел впередиидущий болид и взлетел в воздух. Машина канадца совершила несколько переворотов, после чего рухнула на асфальт. Ремни безопасности в «Феррари» Вильнева не выдержали, и гонщик вылетел из болида вместе с сиденьем, пробил одно из ограждений и ударился затылком о следующее, после чего с его головы слетел шлем. Прибывшие на место аварии врачи обнаружили, что Вильнев не дышит. Ему сумели восстановить дыхание с помощью кислородной маски, но уже в госпитале, после рентгена, врачи установили, что у канадца смертельный перелом шеи в месте, где позвоночник соединяется с черепом.

Вильнев считался одним из самых ярких пилотов «Формулы-1» своего времени. Он так и не смог стать чемпионом гоночной серии, самое высокое достижение — 2 место в личном зачете в 1979 году. Позднее, в 1997 году, чемпионом «Формулы-1» стал его сын, Жак. Именем Жиля Вильнева названа трасса в Канаде, регулярно принимающая этапы «Формулы-1».