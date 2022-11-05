Латифи заявил, что может продолжить карьеру в IndyCar

Пилот «Уильямс» Николас Латифи заявил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в гоночной серии IndyCar.

«Сейчас я готов принять во внимание все варианты. Понятно, что самый очевидный — это IndyCar. Это тоже гоночная серия с открытыми колесами, там очень высокий уровень. Честно говоря, IndyCar — мои самые любимые соревнования после «Формулы-1». Я обычно слежу за гонками, когда у нас нет этапа.

IndyCar выглядит как немного более продвинутая «Формула-2», но со своими особенностями. Я пока еще не определился с тем, где продолжу выступать. На «Гран-при США» было забавно: люди подходили ко мне и поздравляли с переходом в IndyCar. Они просто говорили мне это и уходили, так что в какой-то момент я перестал объяснять, что это еще не случилось, что это неправда», — сказал в подкасте Beyond The Grid Латифи.

27-летний Латифи выступает в «Формуле-1» с 2020 года. В следующем сезоне канадец с большой долей вероятности покинет команду, его место займет Логан Сарджент, которому для дебюта в «Формуле-1» необходимо набрать необходимое количество очков для суперлицензии в оставшихся гонках «Формулы-2».