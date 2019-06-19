Латифи выступит в первой практике "Гран-при Франции" вместо Расселла

Резервный пилот "Уильямса" Николас Латифи выступит в свободных заездах "Гран-при Франции". На "Гран-при Канады" ранее 23-летний гонщик заменял в первой практике Роберта Кубицу, а теперь сядет за руль болида Джорджа Расселла.

– Я рад продолжить программу в "Формуле-1", – цитирует F1i Латифи. – В Монреале было много положительных моментов. Собираюсь развить этот опыт. Это совершенно другая трасса, менее опасная, так что я смогу чувствовать себя более уверенно. Также я впервые буду совмещать работу в "Формуле-1" с уик-эндом в "Формуле-2", что является уникальной задачей.