Ландо Норрис — о Ферстаппене: «Трудно победить того, кто родился в «Формуле-1»

Британский гонщик «Макларен» Ландо Норрис заявил, что невозможно быть на одном уровне с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Он один из лучших гонщиков за всю историю «Формулы-1», поэтому, если кто-нибудь когда-нибудь подойдет к вам и скажет: «Да он будет так же хорош, как Ферстаппен», просто скажите ему, чтобы он отвалил. Любой пилот в мире может с уверенностью говорить такие вещи, но это почти невозможно. Он никогда не выкладывается на 101 процент, но всегда будет выкладываться на 100 процентов, а когда у него выдается плохой день, он выкладывается на 99.

И трудно победить того, кто родился в «Формуле-1». Если бы я мог вернуться в прошлое и выбрать, как стать лучшим гонщиком, у меня бы тоже были мама и папа, которые были автогонщиками. Я бы с детства был в паддоке, занимался картингом в том же возрасте, что и он, и проводил бы больше тестов, чем все остальные», — приводит слова Норриса ESPN.

В сезоне-2025 Норрис занимает второе место в личном зачете пилотов с 299 очками. Ферстаппен находится на третьей строчке — 255 очков.