Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:23

Ландо Норрис — о Ферстаппене: «Трудно победить того, кто родился в «Формуле-1»

Ана Горшкова
Корреспондент

Британский гонщик «Макларен» Ландо Норрис заявил, что невозможно быть на одном уровне с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Он один из лучших гонщиков за всю историю «Формулы-1», поэтому, если кто-нибудь когда-нибудь подойдет к вам и скажет: «Да он будет так же хорош, как Ферстаппен», просто скажите ему, чтобы он отвалил. Любой пилот в мире может с уверенностью говорить такие вещи, но это почти невозможно. Он никогда не выкладывается на 101 процент, но всегда будет выкладываться на 100 процентов, а когда у него выдается плохой день, он выкладывается на 99.

И трудно победить того, кто родился в «Формуле-1». Если бы я мог вернуться в прошлое и выбрать, как стать лучшим гонщиком, у меня бы тоже были мама и папа, которые были автогонщиками. Я бы с детства был в паддоке, занимался картингом в том же возрасте, что и он, и проводил бы больше тестов, чем все остальные», — приводит слова Норриса ESPN.

В сезоне-2025 Норрис занимает второе место в личном зачете пилотов с 299 очками. Ферстаппен находится на третьей строчке — 255 очков.

Источник: ESPN
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Читайте также
Эксперт сообщила о необходимости приема витамина D
Карпин сдался и пригласил Умярова из «Спартака». Что нужно знать о новом составе сборной России
Al Jazeera сообщил о влиянии давления США на остановку конфликта в Газе
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
В конце декабря часть пенсионеров получит январскую пенсию на 7,6% выше
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Millwall82

    хах, а в радиоэфире ты другого мнения о своем друге) Ландо, соберись. У вас космомашина, просто спокойно проведите эти 7 этапов. Как и Оскар, что-то у него нервы стали сдавать. Красиво разыграйте чемпионство.

    04.10.2025

    • Алонсо показал лучший результат по итогам первой тренировки «Гран-при Сингапура», Леклер — второй

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости