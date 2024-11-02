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Сегодня, 19:05

Норрис — о победе в спринте: «Я не горжусь этим, но мы хорошо поработали, как команда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Макларен» Ландо Норрис заявил, что не гордится победой в спринте «Гран-при Бразилии». На последних кругах его пропустил напарник Оскар Пиастри.

«Я не горжусь этим, но мы хорошо поработали, как команда. Так что я благодарю Оскара. Сегодня мы добились того результата, которого хотели. Оскар заслуживал победы, но мы сделали то, что должны были сделать. Так что я благодарю его и команду. У нас был отличный темп, с нетерпением жду квалификации и завтрашней гонки», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Третье место в спринте занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

В субботу, 2 ноября, пройдет квалификация к воскресной гонке в Сан-Паулу. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
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