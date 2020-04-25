Ландо Норрис: «Вероятно, в «Формуле-1» будут проводить по две гонки за неделю»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о возможных вариантах начала сезона-2020 в «Формуле-1», отложенного из-за пандемии коронавируса.

— Самое плохое, что мы остались без практики, не можем позволить себе сесть за руль любого болида, даже «Формулы-2» или «Формулы-3», — приводит RaceFans слова Норриса. — Мы можем позволить себе только обычные автомобили в городе, но там другие скорости. У нас не будет тестов перед этапами. Насколько я слышал, гонки начнутся сразу и, вероятнее всего, будут проводиться два этапа за одну неделю. Календарь будет компактным, придется с этим справляться. Хочется вернуться к гонкам как можно скорее, но это зависит не от нас. К тому же, сейчас важнее всего безопасность людей.

По последним данным Worldometers, в мире 2 831 860 зараженных. Зафиксировано 197 318 летальных исходов, 807 010 человек выздоровели.