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Норрис в третий раз подряд выиграл квалификацию Гран-при Сан-Паулу

Дмитрий Сомов

Пилот «Макларена» Ландо Норрис в третий раз подряд завоевал поул-позицию на Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1». Британец вновь стал лучшим в квалификации на автодроме «Интерлагос» 7 ноября, показав в решающем сегменте время 1 минута 27,470 секунды. Ранее он начинал бразильский этап с первого места в 2024 и 2025 годах.

Вторым в квалификации стал Джордж Расселл из «Мерседеса», уступивший Норрису 0,204 секунды. Третий результат показал его партнер по команде Кими Антонелли с отставанием 0,625 секунды. Шарль Леклер из «Феррари» занял четвертое место.

Квалификация проходила на мокрой трассе: из-за сильного дождя и плохой видимости гонщикам приходилось особенно внимательно выбирать момент для быстрого круга. Норрис успел установить лучшее время до усиления осадков. Это его третий последовательный поул в Интерлагосе и четвертый поул «Макларена» в сезоне-2026.

При этом на стартовой решетке рядом с Норрисом должен оказаться Антонелли: Расселл получил штраф в пять позиций за замену компонентов силовой установки.

Гонка запланирована на 8 ноября.

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Макларен
Ландо Норрис
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