Ландо Норрис: "В этом году никакого алкоголя"

Пилот "Макларена" Ландо Норрис рассказал, что планирует воздерживаться от алкоголя в нынешнем сезоне.

– В Бахрейне мы отпраздновали результат, но алкоголя не было, – цитирует Норриса Auto Motor und Sport. – Вообще, хочу держаться подальше от алкоголя в этом году. Это мой шанс в "Формуле-1", я должен им воспользоваться. Не собираюсь делать глупости и рисковать карьерой.

19-летний Норрис в этом сезоне дебютировал в "Формуле-1". На Гран-при Австралии британец занял 12-е место, в Бахрейне финишировал шестым.

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