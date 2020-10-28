Ландо Норрис: «Рекорд Хэмилтона для меня ничего не значит. С такой машиной он должен выигрывать каждую гонку»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением о том, что его соотечественник Льюис Хэмилтон из «Мерседес» установил рекорд по количеству побед в «Формуле-1».

В минувшее воскресенье Хэмилтон выиграл «Гран-при Португалии» и побил рекорд Михаэля Шумахера, на счету которого 91 победа в «Королевских гонках».

— Я рад за Льюиса, но не более, — приводит RaceFans слова Норриса. — Для меня это ничего не значит. Вообще, с такой машиной Хэмилтон должен выигрывать каждую гонку. Ему нужно всего-то обогнать одного или двух соперников, и все. Тем не менее, он хорошо выступает, справляется со своей работой.