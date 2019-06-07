Ландо Норрис: "Пусть Хэмилтон отключит гидроусилитель руля, если ему нравится тяжелое управление"

Пилот "Макларена" Ландо Норрис считает обидными слова Льюиса Хэмилтона, который заявил, что "Формула-1" сейчас стала недостаточно мужским видом спорта. По мнению гонщика "Мерседеса", в нее слишком просто входить молодежи, потому что гонки не дают достаточно тяжелых физических нагрузок.

– Не знаю, почему он сказал об этом сейчас, а не тогда, когда сам дебютировал, – цитирует F1i Норриса. – Наверное, комментарий касался меня, Расселла и Албона, потому что мы самые молодые в "Формуле-1". Да, я недостаточно сильно страдаю во время гонок – не так сильно, как он хочет. Не думаю, что он так нас запугивает. Не понимаю только, почему он сказал об этом сейчас. Сейчас сложнее попасть в "Формулу-1", чем когда он это сделал. Он говорит, что ему нравится более тяжелое рулевое управление. Ну, пусть его команда выключит ему гидроусилитель руля, если он хочет.