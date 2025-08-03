Норрис о победе с одним пит-стопом: «Это был единственный шанс вернуться в гонку»

Гонщик «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал победу на «Гран-при Венгрии».

«Я мертв. Это было тяжело. На самом деле мы не планировали заезд с одним пит-стопом, но после первого круга это был наш единственный шанс вернуться в гонку. Сегодня мы показали отличный результат. Я не думал, что это принесет нам победу, я думал, что это, возможно, позволит нам занять второе место», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Второе место в гонке занял пилот «Макларен» Оскар Пиастри, третье — Джордж Расселл из «Мерседеса».