Ландо Норрис отбыл карантин в Дубае

Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал одним из пяти действующих гонщиков «Формулы-1», которые переболели коронавирусом. У британца болезнь обнаружили, когда он находился в Дубае, и там же ему пришлось отбывать карантин, сообщает Motorsport.

Норрис провел в изоляции 14 дней и вылечился от всех симптомов вируса. В ближайшее время ему предстоит сдать новый тест, и если тот окажется отрицательным, гонщик сможет вернуться в Великобританию.