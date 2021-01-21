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Ландо Норрис отбыл карантин в Дубае

22:25
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал одним из пяти действующих гонщиков «Формулы-1», которые переболели коронавирусом. У британца болезнь обнаружили, когда он находился в Дубае, и там же ему пришлось отбывать карантин, сообщает Motorsport.

Норрис провел в изоляции 14 дней и вылечился от всех симптомов вируса. В ближайшее время ему предстоит сдать новый тест, и если тот окажется отрицательным, гонщик сможет вернуться в Великобританию.

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