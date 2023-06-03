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3 июня, 23:54

Норрис — о квалификации: «Для Сайнса это домашняя гонка, и я решил подарить ему пару десятых»

Алина Савинова
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал третье место по итогам квалификации «Гран-при Испании».

«Честно говоря, даже не могу объяснить, как нам это удалось. Я удивлен тем, на какой позиции оказался. Но команда отработала великолепно — третье место, почти второе. Но для Карлоса это домашняя гонка, и я подумал, что подарю ему пару десятых. Я очень доволен третьим результатом. Мы были быстры по ходу всей квалификации, и все удалось», — приводит Motorsport.com слова Норриса.

Всего за свою карьеру британский автогонщик пять раз стартовал с третьей позиции, в двух из этих гонок он поднимался на пьедестал.

Квалификацию выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Карлос Сайнс из «Феррари». Гонка «Гран-при Испании» пройдет 4 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/
Формула-1
Ландо Норрис
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