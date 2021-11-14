Ландо Норрис: «Обгон Хэмилтона получился чертовски простым, он в другой лиге»

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис поделился впечатлениями после спринт-квалификации «Гран-при Бразилии». Он занял шестое место. Норрис рассказал, как его обогнал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который в итоге занял пятое место.

«Его обгон получился чертовски простым, — цитирует Норриса Motorsport.com. — Ему даже не пришлось потрудиться. Я бы, честно сказать, вообще не считал это обгоном. А мне в обороне совершенно не нужно было по-тупому рисковать. Он в другой лиге по сравнению с нами.

В целом я доволен своей гонкой, удалось опередить одну из «Феррари» что для нас важнее всего. Было бы здорово объехать в вторую, но она была слишком далеко».

Выиграл спринт-квалификацию еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас. Хэмилтон из-за штрафа за смену двигателя в гонке будет стартовать десятым.