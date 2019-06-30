Ландо Норрис: "Нужно избежать неприятностей на старте"

Пилот "Макларена" Ландо Норрис доволен своей квалификацией. Британец показал шестой результат, но будет стартовать пятым после штрафа пилота "Хааса" Кевина Магнуссена.

– Мы знали, что будет тяжело, но получился хороший результат, – цитирует F1i Норриса. – Можем быть довольны стартом с пятого места во второй гонке подряд. Отличная работа команды. Позиция удачная. Ключом к успеху будет закрепление позиции, нужно избежать неприятностей на старте. Высокая температура и работа шин, вероятно, окажут решающее влияние на результаты.