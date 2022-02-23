Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:44

Ландо Норрис: «Надеюсь, наша машина останется такой же быстрой»

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Макларена» Ландо Норрис возглавил протокол первого дня тестов «Формулы-1» в Барселоне, проехав лучший круг.

«Надеюсь, наша машина останется такой же быстрой, но еще слишком рано делать какие-либо выводы. Не стоит думать, что мы выиграем гонку только потому, что сегодня я показал первое время.

По ощущениям машина быстра, и за сегодня мы добились неплохого прогресса. Однако позади только первый день сезона, и даже если мы сейчас в хорошей форме, все может измениться в первой гонке», — цитирует Норриса RaceFans.

Макларен
Ландо Норрис
0
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ландо Норрис показал лучшее время в первый день тестов «Формулы-1»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости