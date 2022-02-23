Ландо Норрис: «Надеюсь, наша машина останется такой же быстрой»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис возглавил протокол первого дня тестов «Формулы-1» в Барселоне, проехав лучший круг.

«Надеюсь, наша машина останется такой же быстрой, но еще слишком рано делать какие-либо выводы. Не стоит думать, что мы выиграем гонку только потому, что сегодня я показал первое время.

По ощущениям машина быстра, и за сегодня мы добились неплохого прогресса. Однако позади только первый день сезона, и даже если мы сейчас в хорошей форме, все может измениться в первой гонке», — цитирует Норриса RaceFans.