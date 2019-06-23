Ландо Норрис: "Мы не ожидали такого результата"

Пилот "Макларена" Ландо Норрис признался, что в команде не знают, за счет чего удалось показать хороший результат в квалификации "Гран-при Франции". Британец показал пятый результат, а его партнер по команде Карлос Сайнс стал шестым.

– Я доволен этим результатом, – цитирует F1i Норриса. – Нам удалось опередить Феттеля. Не знаю, совершил ли он где-то ошибку. У нас все хорошо, но я уверен, что в гонке будет тяжело. Нам предстоит обороняться. Честно говоря, не ожидали, что покажем такой темп. Результат лучше, чем можно было ожидать. Предстоит тяжелая работа. Эта трасса очень специфичная – сложно понять, где тут теряешь, а где приобретаешь.