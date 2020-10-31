Ландо Норрис: «Лично извинился перед Хэмилтоном за свои слова о его рекорде»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал, что лично извинился перед гонщиком «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном за свои слова о рекорде соотечественника.

Благодаря победе на «Гран-при Португалии» Хэмилтон превзошел рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных гонок в «Формуле-1», а Норрис заявил, что достижение британца для него «ничего не значит».

— Я использовал не совсем подходящие слова, использовал их не в том контексте, — приводит The Race слова Норриса. — Я уже извинился, и извинился лично, написав Льюису сообщение. Я не хотел сказать о нем что-то плохое или как-то выставить его в плохом свете. Я уважаю его достижения, успехи Хэмилтона невероятны по любым меркам. Я просто неправильно подобрал слова. Я сказал то, что сказал и уже извинился, теперь я хочу двигаться дальше.