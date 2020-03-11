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Ландо Норрис: «Ферстаппен — больший гонщик, чем Хэмилтон»

14:17
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что считает Макса Ферстаппена из «Ред Булл» большим гонщиком, чем Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

— Макс — больший гонщик, чем Льюис, — приводит Motorsport.com слова Норриса. — Он побеждает благодаря своим обгонам, ставит все на кон. Льюис много лет соревнуется с сильными пилотами, он хорош в квалификации. Там он выдает лучшие круги, а потом забирает гонку. От него мы не видим таких обгонов. Может, потому, что он все время впереди, а Макс пока в таком положении не был. У обоих есть сильные стороны, но в разных областях. Было бы здорово увидеть их борьбу бок о бок в этом году. Сейчас они явно показывают высший уровень.

Первая гонка сезона-2020 в «Формуле-1» состоится в ближайшее воскресенье, 15 марта в Австралии.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/norris-ferstappen-bolshij-gonshchik-chem-khemilton/4738905/

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