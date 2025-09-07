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Норрис — об обгоне Ферстаппена на «Гран-при Италии»: «Что этот идиот сделал?»

Алина Савинова

Пилот «Макларен» Ландо Норрис эмоционально отреагировал на обгон гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на «Гран-при Италии».

Гонка проходит на автодроме «Монца». На старте нидерландец агрессивно зашел в первый поворот и получил преимущество, срезав путь по траве. Его сразу же попросили вернуть Норрису позицию. Ферстаппен без споров сделал это, но вскоре снова вышел в лидеры.

«Что этот идиот сделал? Да ладно. Он столкнул меня в траву, а потом просто срезал», — сказал пилот «Макларен» по радио.

Норрис с 275 очками занимает второе место в личном зачете пилотов. Ферстаппен с 205 очками располагается на третьей позиции.

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Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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