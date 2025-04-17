Ламмерс: «Ред Булл» способен перевернуть сезон одним обновлением»

Нидерландский бывший гонщик «Формулы-1» Ян Ламмерс считает, что Макс Ферстаппен все еще может вступить в борьбу за чемпионство в сезоне-2025, если «Ред Булл» оперативно исправит проблемы с машиной.

«О, этот вечный вопрос — будто гадание на хрустальном шаре.

Если команда быстро найдет решения, безусловно. Все может измениться за одну тестовую сессию, за день в аэротрубе. Возможно, они протестируют нововведения и еще до выезда на трассу поймут: «Да, теперь все иначе — мы снова в игре».

То же самое происходило с «Макларен». Они заранее заявили, что апдейт даст прирост скорости — и оказались правы. Сейчас «Ред Булл» критически важно совершить рывок. Макс хочет побеждать, ему нужна машина, способная на чемпионство. Если команда не обеспечит этого, очевидно, он начнет рассматривать другие варианты», — приводит слова Ламмерса GPblog.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.