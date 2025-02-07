Ламмерс назвал пилота, который может стать главным сюрпризом «Ф-1»

Экс-пилот «Формулы-1» Ян Ламмерс считает, что австралийский гонщик «Макларен» Оскар Пиастри сможет успешно конкурировать с напарником Ландо Норрисом в новом сезоне чемпионата мира.

«Кто из пилотов «Макларен» добьется большего успеха на лучшей машине? Оскар Пиастри. Он достиг невероятных высот в младших «Формулах», выиграв все чемпионаты. Он привык к победам, он знает, что он чемпион. У него есть скорость, а также хладнокровие и психологическая устойчивость, чтобы поддерживать этот уровень на протяжении всего сезона.

Формально, если «Макларен» станет главной угрозой для «Ред Булл», то, вероятно, победит Ландо Норрис. Но я все равно думаю, что Пиастри может стать еще одним большим сюрпризом», — заявил Ян Ламмерс в интервью RacingNews365.

По итогам сезона-2024 Пиастри занял четвертое место в чемпионате мира «Формулы-1» с 292 очками.