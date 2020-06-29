La Gazzetta dello Sport: Феттель и Алонсо претендуют на место в «Рейсинг Пойнт»

Со следующего сезона команда «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» будет переименована в «Астон Мартин». В преддверии ребрендинга команда получит больше денег на доработку машины, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Астон Мартин» может проявить интерес к четырехкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю, который покинет «Феррари». Конкуренцию немцу может составить двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

Сейчас у «Рейсинг Пойнт» есть трехлетний контракт с Серхио Пересом, а второе место в коллективе занимает Лэнс Стролл — сын владельца команды Лоуренса Стролла.