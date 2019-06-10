Квяту было приятно обогнать Сайнса

Пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги "Гран-при Канады". Он занял десятое место, набрав одно очко.

– Отличная гонка, – цитирует Квята официальный сайт команды. – Я очень не хотел финишировать 11-м, было бы обидно, если бы мы не набрали очков. У нас вышла хорошая схватка с Сайнсом в конце гонки. Мне нравится бороться с ним на трассе, и было приятно совершить обгон. Мы выжали сегодня из машины всё, что могли, так что я очень доволен ходом гонки. Теперь продолжим работать, чтобы набрать больше очков в следующих гонках.