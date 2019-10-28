Квята оштрафовали на 10 секунд за столкновение с Хюлькенбергом на «Гран-при Мексики», он 11-й

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят оштрафован на 10 секунд за инцидент с пилотом «Рено» Нико Хюлькенбергом на последнем круге «Гран-при Мексики». Он поддел болид немца, что привело к развороту.

Финишировавший девятым Квят выпал из очковой зоны. Напарник Даниила Пьер Гасли переместился на девятую позицию, Хюлькенберг — на 10-ю.

Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом. Квят — 11-й