Пилот "Торо Россо" Даниил Квят после "Гран-при Азербайджана" рассказал об общении с Даниэлем Риккьярдо из "Рено". Бывшие партнеры по команде боролись на трассе, на 32-м круге австралиец после своей ошибки сдал назад и въехал в машину россиянина, который не смог продолжить гонку.

– С его стороны было неплохо извиниться передо мной. Я должен отдать ему должное – он признал свою ошибку, – сказал Квят. – У меня нет с ним никаких личных проблем, мы долгое время были партнерами по команде, он хорошо меня знает. И он знает, что через километр он бы меня обогнал. Он почти сделал это в первом повороте, но я отыгрался, а в третьем повороте слишком узко. (Дмитрий Кузнецов)

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