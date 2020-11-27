Квят заявил, что постарается вернуться в «Формулу-1», если покинет серию после 2020 года

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят высказался о своем будущем в «Формуле-1».

— Эта команда позвала меня, потому что я был нужен ей в 2019 и 2020 году, — приводит Motorsportweek слова Квята. -Если это мой последний год в «Формуле-1» — хорошо, я буду помнить о позитиве. У меня 110 гонок, несколько подиумов и отличных выступлений. В любом случае, я всегда буду стараться вернуться в «Формулу-1» и получить еще один шанс. Моя карьера показывает, что это возможно, если оказаться в нужном месте и в нужное время.

Квят занимает 14-е место в личном зачете «Формулы-1» за 3 гонки до конца сезона-2020, на счету россиянина 26 очков. Ранее сообщалось, что «Альфа Таури», вероятнее всего, не станет продлевать контракт с пилотом на следующий год. Претендентом на место Квята является гонщик академии «Ред Булл» Юки Цунода.