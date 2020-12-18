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Квят заявил, что ему еще есть что показать в «Формуле-1»

16:58
Даниил Квят. Фото «Альфа Таури»
Даниил Квят. Фото «Альфа Таури»
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Бывший гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что намерен вернуться в «Формулу-1» в 2022 году.

«Сейчас я хочу отправиться в отпуск и больше ничего. Посмотрим, что будет в 2022 году. Я постараюсь вернуться в «Формулу-1», потому что чувствую, что могу быть конкурентоспособным в правильной атмосфере за рулем правильной машины. Все еще чувствую, что мне есть что показать», — приводит Crash слова Квята.

Ранее стало известно, что Квят покинул «Альфа Таури». Место россиянина в команде с сезона-2021 займет японец Юки Цунода.

Квят завершил сезон-2020 на 14-м месте в личном зачете «Формулы-1», набрав 32 очка. Лучший результат пилота — четвертое место на «Гран-при Эмилии-Романьи».

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