Квят заявил, что его карьера в «Формуле-1» пролетела очень быстро

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят — о своей карьере в «Формуле-1».

— Моя карьера в «Формуле-1» пролетела очень быстро, как и все, что вообще происходит с нами в жизни, — приводит Motorsportweek слова Квята. — Я пришел в «Формулу-1» сразу после «Формулы-3», пропустил одну ступеньку. Попал в «Торо Россо», провел там сильный сезон, меня сразу повысили в «Ред Булл». Там я тоже провел сильный сезон, а дальше — вы знаете. Мне всегда как будто немного не хватало опыта, потому что все происходило очень быстро.

Квят покинет «Альфа Таури» по окончании сезона-2020 и, вероятнее всего, не будет выступать в «Королевских гонках» в 2021 году.