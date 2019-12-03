Квят занял третье место на тестах в Абу-Даби, первая позиция у Боттаса
В Абу-Даби (ОАЭ) прошел первый день тестов «Формулы-1».
Лучшее время среди участников тестового дня показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал Себастьян Феттель из «Феррари». На третьем месте российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.
Абу-Даби (ОАЭ)
Тесты «Формулы-1»
Первый день
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.37,124 (138 кругов)
2. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.37,991 (136)
3. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.38,183 (72)
4. Серхио Перес («Рейсинг Поинт») — 1.38,434 (120)
5. Ромен Грожан («Хаас») — 1.39,526 (146)
6. Ландо Норрис («Макларен») — 1.39,741 (125)
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.39,926 (153)
8. Эстебан Окон («Рено») — 1.39,962 (77)
9. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.40,368 (87)
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.40,903 (93)
11. Шон Гелаэл («Торо Россо») — 1.41,640 (67)
12. Рой Ниссани («Уильямс») — 1.44,760 (41)