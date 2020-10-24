Квят занял 13-е место в квалификации «Гран-при Португалии»

Российский гонщик Даниил Квят показал 13-е время в квалификации «Гран-при Португалии» на трассе в Портимау.

Россиянин не смог пройти в третий сегмент, в отличие от его партнера по команде, Пьера Гасли. В этом сезоне Квят в десятый раз проиграл Гасли в квалификации при двух победах.

Вместе с Квятом во втором сегменте выбыли Эстебан Окон («Рено»), Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»), Джордж Расселл («Уильямс») и Себастьян Феттель («Феррари»). По итогам первого сегмента выступления в квалификации прекратили Кими Райкконен, Антонио Джовинацци (оба — «Альфа Ромео»), Ромен Грожан, Кевин Магнуссен (оба — «Хаас») и Николас Латифи.