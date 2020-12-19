Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Квят вспомнил свою последнюю квалификацию в «Альфа Таури»

13:58

Российский гонщик Даниил Квят опубликовал в Instagram видео своего быстрого круга в квалификации заключительного этапа сезона-2020 «Формулы-1» «Гран-при Абу-Даби». Гонка в ОАЭ стала последней для пилота в составе «Альфа Таури».

«Некоторые круги навсегда остаются в памяти, и это один из тех кругов!» — написал Квят.

Ранее стало известно, что с сезона-2021 в «Альфа Таури» вместо Квята будет выступать японец Юки Цунода. Россиянин не исключил, что попытается вернуться в «Формулу-1» в 2022 году.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир