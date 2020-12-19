Квят вспомнил свою последнюю квалификацию в «Альфа Таури»

Российский гонщик Даниил Квят опубликовал в Instagram видео своего быстрого круга в квалификации заключительного этапа сезона-2020 «Формулы-1» «Гран-при Абу-Даби». Гонка в ОАЭ стала последней для пилота в составе «Альфа Таури».

«Некоторые круги навсегда остаются в памяти, и это один из тех кругов!» — написал Квят.

Ранее стало известно, что с сезона-2021 в «Альфа Таури» вместо Квята будет выступать японец Юки Цунода. Россиянин не исключил, что попытается вернуться в «Формулу-1» в 2022 году.