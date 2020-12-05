Квят в восторге от выступления в квалификации «Гран-при Сахира»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят остался доволен своим выступлением в квалификации «Гран-при Сахира». Гонщик занял шестое место — для него это лучший показатель в сезоне.

— Я очень доволен. Сегодня мне удалась потрясающая сессия, — цитирует официальный сайт «Альфа Таури» Квята. — Я бы сказал, это была моя лучшая квалификация в году. Поначалу было сложно с траффиком, но в третьем сегменте я сделал очень аккуратный круг, прошел чисто и спокойно, я доволен собой и тем, как я сегодня водил.

В результате завтра мы начнем с конкурентной позиции. Мы были сильны весь уик-энд, пятничные заезды были тоже очень удачными. И хотя сегодня утром я был не слишком доволен машиной, мы вернулись к тому, что уже проделали, и она отлично действовала в квалификации.

Будет очень важно провести уверенную гонку, сделаем все возможное. Наш гоночный темп выглядит конкурентоспособным, так что надеюсь, что мы сможем сохранить импульс в завтрашней гонке.