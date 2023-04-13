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Сегодня, 13:21

Квят стал заводским пилотом Lamborghini в гонках на выносливость

Виталий Косик
Корреспондент
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Даниил Квят.
Фото Global Look Press

Бывший пилот «Формулы-1» россиянин Даниил Квят стал заводским пилотом команды Lamborghini Squadra Corse, сообщает пресс-служба команды.

Россиянин будет проводить тесты прототипа Lamborghini LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость. Его партнерами будут французский экс-пилот «Формулы-1» Ромен Грожан, чемпион «Формулы-2» итальянец Мирко Бортолотти и еще один представитель Италии Андреа Кальдарелли.

Глава команды заявил, что основной задачей Квята станет совместная работа с инженерами и механиками над прототипом автомобиля.

28-летний Квят провел в общей сложности шесть сезонов в «Формуле-1», выступая за Red Bull Racing и ее дочернюю команду Scuderia AlphaTauri. Его последний «Гран-при» состоялся в 2020 году, после чего Alpine наняла его в качестве резервного гонщика на один год.

Формула-1
Даниил Квят
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