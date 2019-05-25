Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят сравнил квалификацию в Монако с танцами по лезвию ножа. 25-летний спортсмен занял 8-е место в сегодняшней гонке.

- Квалификацию в Монако можно сравнить с танцами по лезвию ножа, - приводит слова Квята f1news.ru. - На этой трассе нужно атаковать на пределе возможностей машины – это весело, но важно не переусердствовать.

Исторически "Торо Россо" всегда была достаточно конкурентоспособной в Монако, но каждый год ситуация меняется. Трасса особенная, перед началом уик-энда всегда присутствует элемент неизвестности. Мы сейчас в хорошей форме, так что продолжим атаковать.

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